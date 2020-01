Bezuinigen op theater De Blauwe Kei? Dat kan niet, meent college

,,Natuurlijk kun je bezuinigingen op het programmeren van theatervoorstellingen en de exploitatie van de Blauwe Kei. Maar dat kan alleen als het ambitieniveau wordt bijgesteld en daar kiest het college niet voor", schrijft het college op vragen van de VVD in Meierijstad . Die vraagt zich af of het aannemelijk is dat ook na 2020 weer incidenteel tekorten ontstaan, die vervolgens weer aangevuld moeten worden. De Blauwe Kei krijgt nu al een miljoen per jaar. ,,Wat doet het theater zélf om de tekorten terug te dringen", wil de partij weten.

Weinig ruimte voor lokale clubs

Er is weinig aan te doen, laten burgemeester en wethouders weten. De Blauwe Kei heeft na haar verhuizing van het Stadshuisplein naar de Noordkade last van haar eigen succes. De extra horeca-inkomsten gaan niet naar het theater, omdat De Blauwe Kei niet de uitbater is van de horeca op de Noordkade. De Blauwe Kei huurt de grote theaterzaal tot en met 1 december 2032 voor de helft van de tijd, oftewel 150 dagen. In die tijd zijn er 90 voorstellingen in de grote zaal, 35 in de kleine zalen, 5 in de Koekbouw en enkele elders op de Noordkade geprogrammeerd. Met deze voorstellingen en daarnaast op- en afbouwdagen is er nauwelijks tijd en ruimte beschikbaar voor activiteiten van lokale instellingen en verenigingen die van het theater gebruik willen maken. Daarvoor wordt andere ruimten en zalen ingekocht op het cultuurcomplex. Het college wil niet dat er geschrapt wordt in het aantal voorstellingen. ,,Dit zou betekenen dat de Blauwe Kei niet deelneemt aan festivals en evenementen. Juist de combinatie van theater en de activiteiten op de Noordkade vergroot de aantrekkingskracht en zet de gemeente Meierijstad op de kaart. Maar financieel is het een iets grotere belasting qua subsidie.”

Overigens, stelt het college, zit Meierijstad met zijn subsidie aan het theater zeker niet aan de bovenkant van de in verhouding tot andere subsidies die theaters in de regio krijgen.