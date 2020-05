Bibliotheken nemen weer boeken in; lenen kan nog niet

De boeken ingeleverde boeken gaan eerst 72 uur in quarantaine en worden daarna weer uitgeleend. Niet gewoon via de boekenrekken, want de biebs van de NOBB blijven nog zeker tot 20 mei dicht voor het uitlenen, maar via de verrassingstassen. Deze actie, waarbij vier boeken in een bepaald genre in een tas thuis afgegeven worden, is een groot succes. Binnen enkele dagen vroegen meer dan duizend lezers zo’n verrassingstas aan.

Tijden van inleveren

Om de verrassingstassen goed te kunnen vullen, hebben de bibliotheken wel boeken nodig en die liggen nu bij mensen thuis. Daarom kunnen ze vanaf deze week ingeleverd worden. Dat kan op de volgende tijden: In Heesch op maandag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur,; in Heeswijk-Dinther op maandag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur; in Schaijk op woensdag van 10.00 tot 13.00 en ma/di/vr van 14.00 tot 17.00 uur; in Zeeland op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur; in Erp op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur; in Veghel vanaf aanstaande woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur; in Oss van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur; in Odiliapeel op woensdag 6 m ei van 18.00 tot 20.00 uur en daarna alleen op maandagen 18.00 tot 19.30 uur; in Uden op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur; in Volkel op ma/woe/vr van 14.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur. In Berghem, Lith en Ravenstein zijn de inleverdagen nog niet bekend.

Verrassingstas alleen nog voor volwassenen