Biebmedewerkers voelen zich orderpickers: ‘Terug in de tijd’

Lijsten uitprinten van gereserveerde boeken

,,We zijn een soort orderpickers geworden’’, vertelt Persons. ,,Eigenlijk is het terug in de tijd: we zoeken boeken en lenen ze uit. Terwijl de bibliotheek tegenwoordig veel meer is dan dat, er waren hier zoveel activiteiten. Dat ligt nu allemaal stil, dat is wel jammer hoor. Maar het is fijn dat we dit in elk geval kunnen doen, we zien veel blije gezichten.’’