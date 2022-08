Biercantus en gloednieuw Smèrrig Stage: ‘24-uurs Solexrace Festival wordt feesten en racen voor KIKA’

Er is geen caravan meer te krijgen op de uitverkochte camping, maar kaartjes voor het 24-uurs solex Festival nog wel. Met de toepasselijke naam Gas in Heeswijk! verandert het dorp eind augustus, drie dagen lang in één groot racefestijn. Het 24-uurs Solexrace Festival aan de Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther mag eindelijk weer los.

Biercantus en Smèrrig Stage

Vanaf het begin nu 15 jaar geleden, racen ze voor één goed doel: stichting KIKA. ,,We blijven trouw aan ons doel en we hebben afgelopen jaren zeker 300.000 euro opgehaald”, aldus Roy van der Heijden, die bijna niet kan wachten tot augustus. ,,Eindelijk mogen we weer. Twee jaar op rij is het festival afgelast vanwege corona dus dit jaar pakken we grootser en spectaculairder uit. Met vijf podia en feestareas waaronder de succesvolle biercantus en een gloednieuw Smèrrig Stage kan ik het 24-uurs Solexrace Festival 2022 maar in één woord samenvatten: feest!”