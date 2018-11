Bierfestival op CHV Noordkade in Veghel

Drie jaar cel voor eigenaar drugslab in Hees­wijk-Din­ther

19:55 HEESWIJK-DINTHER - Een 48-jarige man uit Esch moet van de rechtbank drie jaar de cel in. Hij had in zijn bedrijfspand aan de Morgenstond in Heeswijk-Dinther een hennepkwekerij met 1.600 planten in bedrijf. Tevens vond de politie er een ingepakt drugslab, anderhalve kilo harddrugs en en grote hoeveelheid grondstoffen voor de vervaardiging van synthetische drugs.