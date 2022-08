Bij boerin Steffi hangt de vlag uit, ook al loopt haar plan om ruiterhotel te bouwen in Boekel vertraging op

Staatsse­cre­ta­ris Van der Burg: geen sporthal­len meer, maar velden vol bouwunits voor asielzoe­kers

ZEELAND - Crisisnoodopvang van asielzoekers moet vaker in kampen vol bouwunits gaan gebeuren, in plaats van in sporthallen. Dit vindt staatssecretaris Eric van der Burg. Hij gaat gemeenten helpen om aan de benodigde materialen te komen.

15 augustus