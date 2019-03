Bij compensatie gekort Klimaatbos Uden komt ‘historische werkschuur’

Goei Geknoei zet door: Schaijkse wagen komt naar halfvas­tenop­tocht Oss

15:27 OSS/SCHAIJK - Er komt definitief een Moeslandse praalwagen naar de Halfvastenoptocht in Oss op zondag 24 maart. Carnavalsvereniging club Goei Geknoei zet dit plan door nu haar wagen zonder grote beschadigingen uit de optocht in Schaijk is gekomen.