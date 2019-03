Bij de dorpspomp: cadeautje

Foto De Vakman in Uden weer doelwit van inbrekers

9:32 UDEN - Opnieuw hebben inbrekers toegeslagen bij Foto De Vakman in de Marktstraat in Uden. De politie meldt dat er maandagochtend rond half drie is ingebroken bij de winkel. Onduidelijk is of er iets is meegenomen, de politie is op zoek naar getuigen.