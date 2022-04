Bij de politie of in de zorg; 900 vmbo-ers zijn op zoek naar nieuw beroep

Hockeyers happen pannenkoe­ken voor Oekraïne

VEGHEL - Een pannenkoekje eten is geen zware opgaaf. Het is een goede deal ook, voor maar 1,50 euro. En die anderhalve euro komt ten goede aan de mensen uit Oekraïne. Het was dus ook best druk, bij het tijdelijke pannenkoekenrestaurant van Geel-Zwart in Veghel.

3 april