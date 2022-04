Bij de politie of in de zorg; negenhonderd vmbo’ers zijn op zoek naar een beroep

Ruim 170 werkenden uit Meierijstad en omgeving zijn dinsdag in gesprek gegaan met vmbo-studenten over het beroep dat ze later willen uitoefenen. Een snuffelstage of meeloopdag bestaat natuurlijk al langer, maar het beroepenfeest is nog vrij nieuw in de regio. Deze dag vindt de tweede editie plaats, nadat die twee keer eerder is uitgesteld vanwege corona.