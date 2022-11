Bij Deelplaats Boekel Venhorst gratis boodschappen voor minima

BOEKEL/VENHORST - Hoe komen we in deze stijgende kostenperiode de dure wintermaanden door? Voor inwoners van de gemeente Boekel met een krappe beurs is er een lichtpuntje in deze sombere tijd. Vanaf begin december mogen zij gratis boodschappen doen bij Deelplaats. Een winkeltje dat één keer per week een paar uur geopend zal zijn. Naast de succesvolle deelkastjes is dit een nieuw initiatief van Jeanne Steijn en Cindy Schaminee.

Gezinnen, die in aanmerking komen voor extra gratis aanvulling van de wekelijkse boodschappen krijgen eerst een screening door het Dorpsteam Boekel en Stichting SchuldHulpMaatje. ,,Deze inwoners komen financieel lastig rond en voor de voedselbank komen ze niet in aanmerking”, vertelt Jeanne Steijn. De dames hebben een leegstaand pand gevonden. De deelplaats wordt bevoorraad met voedings- en verzorgingsproducten. Omdat er een goede samenwerking is met de deelkastjes in Boekel en Venhorst gaan de overgebleven producten de deelkastjes in. Zo worden geen producten weggegooid.

Tekort aan houdbare producten

Enkele bedrijven met versproducten hebben toegezegd wekelijks te willen leveren, maar voor de houdbare producten bestaat een tekort. ,,We zijn blij met de toezeggingen. We hopen dat als we langer draaien, meer bedrijven zullen aansluiten. Voor de houdbare producten moeten we zelf op zoek. Dat bleek moeilijk bij verschillende supermarkten. Bij Supercoop van Rob Kanters in Venhorst mogen een dag aanwezig zijn om klanten te vragen één of meerdere producten aan ons te doneren. In december staan we een dag in Kruidvat", zegt Steijn.

,,Ook hebben we groene kaarten gekregen van de postcodeloterij, waardoor we voor een flink bedrag hebben kunnen inkopen. We zijn afhankelijk van giften en producten van particulieren. Geldelijke donaties kunnen op een banknummer gestort worden”, aldus Steijn. Deelplaats wordt eerst als pilot uitgeprobeerd. In voorjaar 2023 wordt samen met de gemeente Boekel dit project geëvalueerd.