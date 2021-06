Bij dit bedrijf hoef je geen sollicitatiebrief te schrijven om kans te maken op een baan: ‘Iedereen verdient kans’

College Uden heeft raad niet nodig bij plan woningbouw Leeuweriks­weg

3 juni UDEN - De Udense raadsfracties willen dolgraag meepraten en - denken over de plannen voor het oude politiebureau aan de Leeuweriksweg maar burgemeester en wethouders hebben daar geen trek in. Het opstellen van de randvoorwaarden en het kiezen van het beste woningbouwproject voor die locatie is de verantwoordelijkheid van het college.