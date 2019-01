‘Bij euthanasie moet je al je kwaliteiten als arts én als mens inzetten’

Boekelse boer mag groensin­gel nog niet kappen van de rechter

28 januari BOEKEL - Een Boekelse agrariër die een tweehonderd meter lange groensingel aan de Lage Raam in Boekel wil kappen en elders wil herplanten, moet in ieder geval nog tot half maart wachten. Dat bepaalde de bestuursrechter in Den Bosch deze maandag.