Bij Hemelrijk ontstond onbewust het concept: ouders en kinderen die samen spelen, en dat is overal ingebouwd

Is er wel íets te doen aan al die troep bij de containers, telkens wéér? Veghel vraagt het zich hardop af

22 juli VEGHEL - Er ligt wel vaker troep bij vuilcontainers en kledingcontainers, maar zó'n enorme zooi als ze maandag in De Boekt in Veghel aantrof, had buurtadviseur Nadina Hamzic van de gemeente Meierijstad nog niet vaak meegemaakt. Wat eraan te doen, is de vraag.