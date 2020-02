‘Bij ons in Zèlland’ is komisch, hilarisch en scherp

‘I'm going to kill you!’, portier Corné ongerust na bedreiging met taser voor café in Uden

1 februari UDEN - ,,They are going to kill you!”, roept hij terwijl hij een foto laat zien van een groep mannen op Facebook. Portier Corné (59) voelt zich op dat moment niet meer veilig voor de kroeg in Uden waar hij altijd werkt, hij stuurt de man weg, maar even later komt de driftkikker terug met een taser. De politie kan de man na een achtervolging uiteindelijk aanhouden, maar gerust is Corné er allerminst op.