Bij ons in Zèlland: verrassend en kleurrijk

De Smouskes in Zeeland bestaan 55 jaar en dat kwam in de drie uitverkochte zittingen in De Heische Tip regelmatig terug in veel van de in totaal 14 optredens. Optredens die in een verrassend snel tempo op het podium kwamen, waardoor het publiek aan een stuk werd getrakteerd op dans, zang, acts en vooral veel grappen en grollen. Opvallend dit jaar de mooie aankleding van de acts. De wisselende decors zagen er kleurrijk en vooral verzorgd uit.