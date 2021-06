‘Bij Venhorst heb ik niet echt nostalgische gevoelens, ik kijk graag naar de toekomst’

Dora Gijsbers - van den Crommenacker (68) woont al zo’n 47 jaar in Venhorst. Daar is ze actief als voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen Venhorst. Vanwege de coronacrisis kan ze minder activiteiten organiseren dan ze wil, maar dat ‘komt wel weer’, zegt ze. Ook maakt ze met enige regelmaat de kerk schoon. In haar vrije tijd wandelt en fietst ze graag.

Spotlight

,,Ik zou graag alle verenigingen in Venhorst wel in de spotlight zetten, maar in het bijzonder toch de KBO, dat is toch een grote vereniging hier in Venhorst. We organiseren veel activiteiten als de omstandigheden het toelaten. Veel mensen hebben bij ons hun bezigheden en hun sociale contacten. Extra aandacht verdienen de KBO-leden die het oud papier ophalen.”

De Moeite Waard

,,Venhorst heeft veel dingen die de moeite waard zijn. Vooral het Peellandschapspark is echt prachtig, zowel in de lente, maar ook in de herfst en eigenlijk in alle jaargetijden. Ook hebben we hier goede sportaccommodaties en met de Horst mogen we ook hartstikke blij zijn.”

Nostalgie

,,Bij Venhorst heb ik niet echt nostalgische gevoelens. Ik woon er al 47 jaar, maar deze vraag vind ik lastig. Ik kijk graag naar de toekomst en blijf niet hangen in het verleden.”

De Toekomst

,,De toekomst van Venhorst zie ik rooskleurg in. Het dorp groeit en ontwikkelt zich. Er wordt gebouwd, sinds kort hebben we weer een winkel, er is een gezondheidscentrum en er komen steeds meer nieuwe mensen naar het dorp. Venhorst heeft best wel een toekomst.”

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpuntje in Venhorst is het openbaar vervoer, of het gebrek daaraan. Maar dat is inmiddels een gegeven. Wie vanuit Venhorst wil gaan studeren moet bijna altijd op kamers gaan. Die situatie is onveranderbaar. Een ander verbeterpuntje is de kwaliteit van de fietspaden in het dorp. Die mogen echt wel beter onderhouden worden en daar valt een bordje met de tekst: ‘slecht fietspad’ niet onder.”

Bijzonder

,,De saamhorigheid maakt Venhorst bijzonder, de mensen zijn genegen iets met elkaar te doen en te organiseren. Er wordt ook veel georganiseerd, soms door verenigingen, soms door individuen. Wat Venhorst bijzonder maakt is dit alles en de mooie natuur rondom het dorp.”