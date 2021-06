Bij Zie-Zoo loop je tegen een kaaimanteju aan als je van de wc komt

De purperkoet, die aan de buitenkant van het nieuwe entreegebouw van de dierentuin woont, met uitzicht op de parkeerplaats, is vergeten zijn eigen bordje te lezen. Daar staat namelijk op dat hij een grondvogel is, maar het paarsblauwe dier zit bovenin een balkenconstructie. Het is niet het enige dier dat een plek heeft in het nieuwe gebouw, dat gebouwd is aan de parkeerplaats, op de plek waar een varkensstal stond. Vlak voorbij de kassa huist een kaaimanteju in een reusachtig terrarium. In het kantoor van oprichter Eeg Manders, ook in het nieuwe gebouw, huist een gilamonster, en in de creatieve ruimte woont een slang.