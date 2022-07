Bijna 100-jarige Martina Bongers-Herpers is haar basisschooltijd op ’t Oventje nog niet vergeten

De jonge Martina mocht al eerder plaatsnemen in de schoolbanken dan gebruikelijk: ,,Je moest voor 1 augustus 6 jaar zijn en omdat ik op 31 juli jarig ben, mocht ik al enkele maanden eerder naar school. In Zeeland had je een aparte meisjes- en jongensschool, op ’t Oventje was het gewoon gemengd. Alle kinderen waren ‘Uiventjes’ dus was het heel gewoon om met jongens en meisjes in de klas te zitten. Of ik goed kon opschieten met de jongen naast mij? Weet ik niet. Je zat dan wel naast elkaar, maar je mocht niet met elkaar praten.”