Bijna 200 hardrijders betrapt tijdens snelheidscontrole in Boekel

Uitgestel­de GoedeDoe­len­Week Uden krijgt andere opzet

27 juli UDEN - De eerste GoedeDoelenWeek in Uden gaat door, maar wel in een iets andere opzet. De gezamenlijke collecte voor allerlei goede doelen en hulporganisaties zou eigenlijk in april worden gehouden maar is verzet naar de week van 21 tot en met 26 september.