Bijna 200 woningen in Meierijstad erbij dankzij vijftien nieuwe bouwplannen

Bouwdorp Veghel in Hout zet zelfs in op méér kinderen dan vorig jaar

13:02 VEGHEL - Vrijwilligers van Bouwdorp Veghel in Hout, de kindervakantieweek in Veghel zijn volop aan de gang met de voorbereidingen van de jubileumeditie in augustus. Want de organisatie gaat ervan uit dat het evenement doorgaat, zelfs met meer kinderen dan vorig jaar. De online kaartverkoop is wel uitgesteld van mei naar juni.