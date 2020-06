Bijna een miljoen voor parkeren bij zwembad Veghel is onnodig, vindt SP: ‘Te gek voor woorden’

Nagenoeg op dezelfde plek, ze schuiven een beetje op. ,,In het voorstel wordt ook ruim acht ton gevraagd om een parkeerprobleem in Veghel mee op te lossen. En volgens ons is dat te gek voor woorden. Want net als in Sint-Oedenrode verandert er in Veghel niets aan de bestaande situatie. Daar is dat blijkbaar geen probleem, maar in Veghel wel. Zou er daarom voor veel geld een parkeerdek gebouwd moeten worden", vraagt SP-raadlid Kees van Limpt zich af. ,,Op geen enkele manier is ons duidelijk gemaakt, wat het probleem dan zou zijn.”