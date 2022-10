Bijna op de hoorns van een tauros: ‘We waren doodsbang'

Dorp van ‘Als klein dorp grote dingen doen, dat maakt Boerdonk bijzonder’, vindt vrijwillig­ster Annemarie van den Tillaar

BOERDONK - Annemarie van den Tillaar woont samen met haar man Cor in Boerdonk. Ze heeft vier kinderen, waarvan er drie zo goed als het huis uit zijn. In het dagelijks leven werkt ze bij Bernhoven als verpleegkundige. In haar vrije tijd sport ze en tuiniert ze graag. Ook is ze actief als secretaris bij Vrouwen van Nu Boerdonk en bij Zorg voor het Dorp, waar ze ook penningmeester is.

10:57