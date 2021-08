Bijna zeven ton subsidie voor middelbare scholen in Uden en Schijndel

UDEN/VEGHEL - Het Udens College in Uden en het Elde College in Schijndel krijgen samen bijna 700.000 euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze moeten hiermee voor de komende vijf jaar plannen ontwikkelen om in te spelen op het dalend aantal leerlingen in de regio.

Ook de Veghelse scholen voor voortgezet onderwijs hebben hun handtekening gezet onder de subsidieaanvraag. Zij zijn echter volgens bestuurder Ad van Kemenade van het Udens College geen ‘participerend partner’.

In totaal verdeelt minister Slob zo'n 22 miljoen over verschillende regio's in Nederland. Hij wil dat leerlingen in zogenoemde krimpregio’s goed onderwijs blijven krijgen en in de buurt naar een middelbare school kunnen gaan. Ook moeten de scholen niet concurreren om de leerling, maar samenwerken om de krimp op te vangen. Het Udens College, Elde College en de Veghelse scholen liggen volgens het ministerie in zo’n krimpregio en komen steeds meer onder druk te staan doordat er minder leerlingen zijn.

Noodzaak is er

In de aanvraag zetten het Elde College en het Udens College vooral in op meer onderzoek. ,,Met dit geld willen we bekijken hoe we op bepaalde vlakken kunnen samenwerken.” De noodzaak is er, zegt Van Kemenade. ,,Het gevaar van minder leerlingen is dat bijvoorbeeld bepaalde vakken niet meer gegeven kunnen worden of dat zelfs hele profielen komen te vervallen.” Verder gaat Van Kemenade nog niet op de plannen in, onder meer omdat hij eerst het personeel van de school op de hoogte wil brengen.

Nog niet klaar

Minister Slob van Onderwijs zegt in een brief over de toegekende subsidie aan de Tweede Kamer dat de schoolbesturen hun plannen nu verder gaan uitwerken met hun medezeggenschapsraden. Hij benadrukt daarbij dat het van belang is dat ze samenwerken met schoolbesturen in aangrenzende regio’s en met bijvoorbeeld gemeenten. Volgens de onafhankelijke commissie die de aanvragen heeft beoordeeld, zit dat nog weinig in de plannen besloten.