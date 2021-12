Bijzonder kerstverhaal van koor Volgspot; 'Je mag jezelf laten zien én horen’

Zodra de lichten in de Udense Kruisherenkapel doven, klinken vanonder het glas-in-lood voorin de kapel de klanken van een harp. Het is verbazingwekkend hoe de kleine vingers van de 6-jarige Thedoor, die pas een half jaar les volgt, zo’n mooi geluid uit de snaren kunnen trekken. Het eerste applaus van de middag is dan ook meteen oorverdovend. ,,Als je maar vroeg genoeg begint”, glundert artistiek leider en zangpedagoog Floor-Anne van Vliet na afloop van de voorstelling.

Volledig scherm Maria komt met haar kindje Jezus de kerk binnen. © Thomas Segers/Van Assendelft Samen met muzikaal leider Gert Oude Sogtoen maakte zij vorig jaar de overstap van het Osse BrabantTalent naar de Udense stichting Volgspot. ,,Dat bevalt goed. Een aantal kinderen is vanuit Oss meegegaan, maar we hebben nu ook zangtalent uit Veghel, Schijndel en zelfs Nijmegen. Binnenkort beginnen we met een zesde klas, waardoor er ruimte is voor kinderen die nu op de wachtlijst staan. Ik vind het prachtig dat kinderen nu hun talent kunnen laten horen, na periodes waarin zingen werd afgeraden omdat het te risicovol zou zijn.”

Regenboog

Met de voorstelling hoopt stichting Volgspot mensen het licht dat we zolang moesten missen opnieuw te laten voelen. Dit doen ze in de vorm van een kerstverhaal, doorspekt met verwijzingen naar de actualiteit. ,,We komen natuurlijk niet onder praten over de impact van de coronacrisis uit”, vindt Van Vliet. De eerste golf, waarbij het virus in de regio Uden veel slachtoffers eiste, blijft dan ook niet onbenoemd.

Maar ook het onderwerp homoseksualiteit komt aan bod, gevolgd door het lied True Colors, waarmee verwezen wordt naar alle kleuren van de regenboog. ,,Er zitten zeker kinderen in het koor die worstelen met hun geaardheid”, weet Van Vliet. ,,We hebben daarom ook gepraat over de verschillende onderwerpen die we in de voorstelling aan bod laten komen: door emoties mee te laten spelen, wordt muziek mooier.”

Volledig scherm De voorstelling van Stichting Volgspot in de Kruisherenkapel in Uden. © Thomas Segers/Van Assendelft Glinsteren

Onder de kleinste deelnemers bevinden zich een kleine Jozef, Maria en een engel. Zij staan in het midden van het altaar, omringd door zangers en zangeressen van alle leeftijden, gestoken in zilveren, gouden en bordeauxrode kostuums. ,,Gemaakt door kledingmoeders”, zegt Van Vliet trots. ,,We willen kinderen meegeven dat je jezelf mag laten zien en horen. En dan mag je er best een beetje glinsterend bijlopen.”





Niet alleen de koorleden lijken licht te geven: ook ouders en grootouders in het publiek glimmen van trots. Eén jochie vindt het een wel érg lange zit; na zo’n drie kwartier houdt hij zich bezig met een spelletje op de tablet. Andere kinderen luisteren geboeid. Met een kerstwens en het liedje ‘Have yourself a merry little christmas’ wordt het publiek bedankt. Naar buiten lopen is toch een beetje een anticlimax: na deze sfeervolle voorstelling verwacht je een flonkerend pak sneeuw, maar helaas…