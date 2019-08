Bijzondere mensen én hun verhalen langs de Aa

VIDEO Kickboksen in Boerdonk voor strijd tegen kanker: ‘Hij zei: Ik ga mijn gevecht niet winnen, als jij maar wél wint’

15:41 BOERDONK - Veertigduizend euro is er zaterdagavond in Boerdonk bijeengebracht voor Kika en Fight Cancer. Twaalf sportievelingen uit de regio stapten in de boksring tijdens de tweede Fight Cancer Night.