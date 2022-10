Bisschop Gerard de Korte komt belofte na: hij komt naar Zijtaart

De Korte bezoekt het dorp in het kader van het 150-jarige jubileum van de Zijtaartse kerk. Mede omdat de bisschop verhinderd was bij de eerdere jubileumviering, is hij op de 26ste in Zijtaart te gast. ,,Een belofte die hij waarmaakt”, aldus voorman Mari Van Asseldonk van de Zijtaartse geloofsgemeenschap.

Dat Godshuis blijft nog minimaal tien jaar open, zo is de verwachting. Over het kerkbezoek heeft het dorp namelijk niet te klagen. ..Het aantal kerkgangers is nog heel acceptabel”, schetst Mari van Asseldonk. ,,De gebondenheid van de bevolking met de kerk is groot. Dat komt mede omdat de voorgangers in de kerk gedragen worden, zij hebben oren naar wat er leeft in de maatschappij. Op dit moment gaat pater Holterman vaak voor. Daarvoor was het pater Van Delden die enkele jaren geleden is overleden. We kunnen ook bogen op een groot aantal trouwe vrijwilligers.”