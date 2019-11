Black Friday op Volkel? Zwarte doeken belemmeren voortaan zicht op vliegbasis

,,Nee, er is geen enkele sprake van extra dreiging of wat dan ook”, benadrukt woordvoerder André Bongers van de vliegbasis Volkel. ,,We hebben dit lang geleden al gepland.” Volgens de woordvoerder is het doek opgehangen met het oog op een aantal NAVO-oefeningen die overigens pas in de tweede helft van volgend jaar worden gehouden. Onder het motto ‘train as you fight’ wordt daarbij extra gekeken naar de veiligheid op en om de basis.