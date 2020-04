Blanco wil ook coronahulp voor Willibrordcentrum in Heeswijk

Docufesti­val ontvangt 15.000 euro van Meierij­stad

16:41 VEGHEL/SCHIJNDEL - Het meerdaagse documentairefestival Beholders in Meierijstad kan dit jaar rekenen op 15.000 euro subsidie van de gemeente. De tweede editie staat gepland in oktober, maar of het doorgaat is nog maar de vraag vanwege corona.