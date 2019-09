Blauw Geel '38 uit Veghel gelast alle wedstrijden af nadat speler tijdens wedstrijd door hartstilstand wordt getroffen

Dat gebeurde tijdens de wedstrijd Blauw Geel - Avesteyn. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Voorzitter Edwin van den Boom van Blauw Geel: ,,De ambulance was snel ter plekke en ook de AED die we hier hebben is ingezet. We weten niet hoe het nu met hem is. Uiteraard zijn we vreselijk geschrokken. We hebben de wedstrijden voor de rest van de dag afgelast.”