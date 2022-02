Blauw Geel achtervolgd door vandalisme. Dat kost veel geld: ‘4500 euro om dug-out op veld 7 te vervangen’

De Pas hoopt dat, ondanks tegenzet, impasse met KBO tóch nog kan worden doorbroken

HEESCH - Een tegenzet van De Pas. Nu de KBO boos is en het nieuwe contract niet wil tekenen voor 'KBO-honk’ D'n Herd, nodigt De Pas álle ouderen uit voor dagbesteding in D'n Herd. En met nadruk óók KBO-leden. ‘Maar we willen geen oorlog met de KBO.’

1 februari