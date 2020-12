Blauwe Kei weer open, met feestmaandprogramma

Discussie over nieuw migranten­be­leid in Boekel uitgesteld tot maart

10 december BOEKEL - De gemeenteraad van Boekel stelt de discussie over de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten uit. Nadat in de commissievergadering van vorige week GVB en DOP zich al uiterst kritisch uitlieten over het nieuwe beleid, is ook het CDA aan het twijfelen gebracht. De raad praat er nu op zijn vroegst volgend voorjaar over.