Blauwe Kei zet hele Noordkade én het Spectrum in voor nieuw theaterjaar

Waar andere theaters het moeten doen met één grote en met een beetje geluk nog een kleine theaterzaal, kan theater de Blauwe Kei gebruik maken van heel veel ruimtes van evenementenlocatie de Noordkade in Veghel. Vandaar ook dat de naam Theater aan de Noordkade in de nieuwe brochure groter wordt gepresenteerd dan het traditionele 'de Blauwe Kei'.

Het is te zien in het nieuwe theaterprogramma, dat maandagavond werd gepresenteerd aan de Vrienden van de Blauwe Kei. Directeur Harry Vermeulen is blij om te zien dat deze groep het theater trouw is gebleven. ,,Na twee bewogen seizoenen kunnen we niet wachten om het gloednieuwe theaterseizoen te starten. We gunnen onze bezoekers weer een mooi theaterseizoen.”