Blauwe walm uit vrachtwagen van isolatiebedrijf in Boekel

Voor nog geen 170.000 euro kunnen starters straks nieuwbouw­wo­ning kopen in Boekel

8:49 BOEKEL/SINT-OEDENRODE - ,,Starterswoningen beneden de 170.000 euro vind je niet in Brabant.” Ontwikkelingsmanager Robbert Bosje van bouwbedrijf Gebr. van Stiphout uit Sint-Oedenrode is dan ook maar wat blij dat hij die wél mag realiseren, in Boekel. ,,Een prestige-opdracht.”