Blijdschap op de basisschool: eindelijk kunnen de leerlingen hun klasgenoten weer écht zien

Sharon haalt 68 (!) gedumpte hanen naar Schaijk: ‘Met die kou kunnen we ze niet aan hun lot over laten’

5 februari SCHAIJK / OUD-ALBLAS - Sharon van Offeren (25) is de reddende engel voor 68 hanen die gedumpt zijn in een recreatiegebied bij Oud-Alblas. Ze haalt alle dieren naar haar asiel in Schaijk: ,,Ik kreeg hartkloppingen toen ik het bericht over die haantjes las. Zó zielig.’’