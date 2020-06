BN-ers bij online talkshow Ondernemend Veghel

Landerd populair bij cybercrimi­ne­len

15:31 LANDERD - Van heel Brabant wonen in Landerd relatief gezien de meeste slachtoffers van cybercriminaliteit. Per 10.000 inwoners komen er in Reek, Schaijk en Zeeland 9,5 inwoners ongewild in aanraking met cybercriminaliteit. In Oss ligt dat cijfer stukken lager, 1 op de 10.000. In Uden 4,3 per 10.000 inwoners en in Bernheze 1,3.