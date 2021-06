Bo werd op haar 21ste al uitvaartverzorgster: ‘Dagen tussen overlijden en uitvaart zijn zó bijzonder’

Wie wil er nu op zijn twintigste uitvaartleider worden? Altijd maar met de dood bezig zijn, vreselijk.

,,Helemaal niet! Je bent juist heel intens bij het leven van mensen betrokken, in hun meest kwetsbare en meest pure momenten. Dat vind ik prachtig aan mijn vak. Ik voel me vaak een week lang onderdeel van de familie, mag héél dichtbij komen. De switch kwam na het overlijden van mijn oma. Maar de interesse was er denk ik al eerder doordat we in onze familie al de nodige verliezen hadden meegemaakt. Bij het regelen van de uitvaart van mijn oma stelde ik de uitvaartleider zoveel vragen, dat hij zei: ‘Dit werk zou jou precies passen’. Ik dacht: hij betekent écht iets voor de familie. Hij is een rustpunt in alle hectiek en emoties. Ja, dat wilde ik ook. Ik vond de dagen tussen het overlijden en de uitvaart steeds zó bijzonder. Ik zat in het examenjaar van de hotelschool, en heb me aangemeld bij de opleiding in Zwolle. Daar moet je solliciteren. Ze zeiden: je bent jong, maar we denken dat je het in je hebt.”