BoeCult: mix van muziek en straattheater, én een lintje voor BoeCult-man Karel Boeijen

BOEKEL - Op je gemak slenteren over het gele gras van de ene act naar de andere. BoeCult was zondagmiddag weer als vanouds. Dat twee jaar coronatijd er heeft ingehakt, was te merken aan de enthousiaste ontmoetingen van de Boekelaren.

Volledig scherm Karel Boeijen, voorzitter van het organisatiecomité van Boecult is Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Caroline van den Elsen reikt de onderscheiding uit © Thomas Segers/Van Assendelft

Want die zijn deze zondag massaal aanwezig op het plein en terrassen.. Bij het straattheater in het parkje achter Nia Domo is het zoeken naar een plekje om iets te kunnen zien.

Na de mis is er voor de eerste keer een hoedenparade voor de origineelste hoed. Diaken Henk van Thiel vist uit de kerkkast een bonnet van meer dan honderd jaar en zet deze op. Jammer voor hem, de eerste prijs gaat naar Clasien van Veldhoven. Het publiek, ongeveer twaalfduizend bezoekers, komt hoofdzakelijk voor de artiesten en het straattheater. ,,Kom, iedereen staat daar”, wijst een jongetje. Goochelaar Zambini boekt toch nog succes met mislukte acts. De jeugd kan dat wel waarderen. ,,Alle optredens van 2020 zijn doorgeschoven naar dit weekeinde“, aldus Gerard Krol.

Bezoeker Marion Donkers is speciaal voor Martijn Fischer gekomen. ,,Natuurlijk heb ik meegezongen met de Hazesliedje. Nee, ik ben niet hees van het zingen, maar van het praten, want eigenlijk stond ik te veel te kletsen tijdens zijn optreden. BoeCult moet zo blijven zoals het is. Het blijft uniek.”

Ridder Karel Boeijen

Voor het optreden van Fischer kwam opeens de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan de voorzitter van BoeCult, Karel Boeijen, als een goochelact uit de hoed van burgemeester Caroline van den Elsen. Zij verscheen op het podium met een lijst vol loftuitingen voor Karel Boeijen, die werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Van den Elsen: ,,Vanaf begin 2003 is Karel betrokken bij BoeCult en vanaf 2005 als voorzitter. Hij speelt een grote rol bij de werving van sponsoren, met zijn inzet, humor en sociale betrokkenheid is BoeCult geworden zoals het nu is. Met als zwaartepunt de activiteiten op terrein cultuur en inspanning samenleving.”