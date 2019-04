Boek over distributie-cao mag dicht van Jumbo: ‘leek puur te gaan om actievoeren’

Het is de meest smakeloze 1 aprilgrap die Ton van Veen ooit heeft gezien. Vakbonden CNV en FNV beweren in een persbericht afgelopen maandag doodleuk dat zíj verantwoordelijk zijn voor een generaal pardon voor al het Jumbo-personeel dat pas op het laatste moment voor de avr tekende. Een loonsverhoging die uit het vuur zou zijn gesleept door maandenlange druk op de directie. Terwijl de financieel topman weet dat het pardon toch echt de verdienste is van de eigen ondernemingsraad.



Het persbericht is wat Van Veen betreft het zoveelste bewijs dat de vakbonden geen zuiver spel spelen. Dat merkte hij jaren terug al bij cao-overleggen. ,,We zijn enorm gegroeid'', zegt hij. ,,Bij de overnames van Super de Boer, C1000 en later ook Emté golden steeds twee uitgangspunten: gelijk werk moet gelijk beloond worden én het personeel mag er nooit op achteruit gaan. Mede daarom betaalden we op den duur veel meer dan de concurrenten.''