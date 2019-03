Boekel bezorgd over huisartsenhulp

BOEKEL In Boekel bestaat bezorgdheid over de huisartsenhulp. Dat bleek gisteravond bij de bespreking van de plannen voor de vorming van een gezondheidsplein. De vrees lijkt ingegeven door de patiëntenstop die door de huisartsen is ingevoerd.

Wethouder Henri Willems legde de raadscommissie uit dat het niet een specifiek Boekels probleem is. Ook in Volkel, Handel en Elsendorp speelt het. Hij roept daarom iedereen die niet bij een huisarts terecht kan op, dat te melden bij de zorgverzekeraars. ,,Zodat die een dossier kunnen aanleggen over het tekort aan huisartsenhulp. Want het is geen verantwoordelijkheid van de gemeente maar van de zorgverzekeraars", aldus Willems.

Quote Als mensen niet terecht kunnen bij een huisarts, moeten ze dat melden bij de zorgverze­ke­raar Henri Willems, wethouder

Hij is bereid om als dat nodig is, rond de tafel te gaan met de huisartsenvereniging en de zorgverzekeraars.

Gezondheidsplein

Het probleem kwam aan de orde bij de bespreking van de plannen voor een gezondheidsplein, het concentreren van alle instanties die zich bezig houden met gezondheid, in het centrum van Boekel. De huisartsen waren daarin in eerste instantie een grote partij. Inmiddels hebben zij door het invoeren van een patiëntenstop geen extra ruimte meer nodig. Zij zien een gezondheidsplein wel als een mogelijkheid voor een eventuele nieuwe huisartsenpost. ,,Ik kan over zo'n nieuwe huisarts nog geen mededelingen doen. Dat plan zit nog in de dop", aldus de wethouder.

Externe begeleiding

Diverse partijen gaven aan dat het plan de gemeente zeker niet meer mag kosten dan de 14.750 euro die het college nu vraagt voor externe begeleiding. De wethouder verzekerde hen dat er over drie maanden gekeken wordt of het zin heeft om door te gaan. Is dat niet het geval, dan stopt het proces en is de gemeente slechts de helft van het bedrag kwijt.

Venhorst