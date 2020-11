Boekel draagt bij aan culturele vorming schooljeugd

Bij de dorpspomp Kijken in de slaapkamer van Piet en alvast een kerstboom uitzoeken

23 november VEGHEL - Op de Markt in Veghel vergluren kinderen zich aan de kamertjes van Sint en piet en op de Noordkade is het een drukte bij de Sint drive-thru, maar intussen begint ook de kerst al zachtjes zijn intrede te doen. Sint en kerst vloeien in elkaar over.