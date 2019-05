Boekel, één jaar nieuw bestuur: beloofde nieuwe energie lijkt uit te blijven

Het dorp van ‘Ongelofe­lijk jammer dat zoveel winkels in Volkel leeg staan’

20 mei Arnanda van Dijk (46) woont al bijna een kwart eeuw in Volkel. Ze had 19 jaar een bloemenwinkel op het Schakelplein in Volkel. Ze is getrouwd met Corné, met wie ze drie zonen en een dochter heeft. Sinds twee jaar bestiert ze samen met haar man en kinderen eigen bed and breakfast.