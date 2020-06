Boekel en Venhorst zijn er klaar voor

De raadszaal in het gemeentehuis is volgens de gemeente, zelfs als de hal erbij getrokken wordt, te klein om iedereen op 1,5 meter van elkaar een plaats te geven. Dat is in deze zaal in Venhorst geen probleem. Woensdag is er nog een commisievergadering en volgende week donderdag vergadert de gemeenteraad van Boekel er ook.