Boekel gaat opvang van Oekraïense vluchtelingen in tweeën knippen

Omdat Boekel geen ruimte en voorzieningen heeft voor de opvang van een grote groep statushouders, dus vluchtelingen die een vergunning hebben om in ons land mogen blijven, is met de regioburgemeesters afgesproken dat Boekel extra Oekraïeners gaat opnemen.

Daarvan heeft Boekel er momenteel 51. Hoeveel er bij komen is volgens Van den Elsen niet precies te zeggen. De gemeente heeft twee locaties in eigendom: aan de Kednnedystraat op de plaats van de voormalige basisschool De Regenboog en op Neerbroek.

Op dat laatste terrein komen binnen nu en enkele maanden zeventien woonunits. De overige twaalf, die midden in het dorp moeten komen, zijn volgens Van den Elsen nog niet eens besteld. Het is de bedoeling dat een deel van de 51 nu in Boekel wonende Oekraïeners, doorschuift naar de nieuwe woonunits. De plaatsen die zij in hun huidige tijdelijke opvang vrijmaken, kunnen worden ingevuld door statushouders, waarvan Boekel er ook een flink aantal moet opnemen en huisvesten.

Natuurlijk leefden er bij de omwonenden vragen. ,,Hoe lang is tijdelijk en wat gebeurt er met de units als ze vrijkomen,” wilde een aanwezige weten. Van den Elsen maakte hem duidelijk dat dat nog niet bekend is: ,,Misschien verkopen we ze wel. Er is ook een schreeuwend tekort aan huisvesting van arbeidsmigranten.” Een ander wilde de garantie dat er geen statushouders in de units komen, zodra de Oekraïeners vetrokken zijn. De burgemeester zei die garantie niet te kunnen geven.

,,Stel ze straks beschikbaar voor reguliere bewoning, opperde een van de aanwezigen. De gemeente zegt nog niet zover vooruit te kunnen en willen kijken. De grootste zorg is op dit moment onderwijs en een huisarts. Dat laatste is in Boekel so-wie-so al jarenlang een probleem.

Een inwoner schetste zijn ervaring met twee Oekraïense vrouwen die enkele maanden in zijn tuinhuis hebben gewoond. Tot volle tevredenheid van alle partijen. ,,We gebruiken soms een app die het Nederlands omzet in gesproken Oekraïens. Werkt geweldig. zelfs bij een bezoek aan een specialist voor een van de kinderen hadden we geen tolk nodig.”

Enkele direct-aanwonenden van het terrein op Neerboek kregen van de burgemeester de toezegging van een extra gesprek waarin heel gedetailleerd de situatie wordt bekeken. Het gaat nog zeker tien weken duren voor de eerste zeventien woonunits er staan. En dan zullen ze ook niet alle zeventien meteen vol zitten, verwacht Van den Elsen.