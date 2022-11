Boekel gaat uitbreiden in westelijke richting: plan voor nieuwe wijk bij Randweg

BOEKEL - Hoewel het laatste uitbreidingsplan (de Burgt) nog lang niet vol is, heeft de gemeente Boekel toch al plannen voor groei in westelijke richting. Er is een bestemmingsplan in de maak voor plan Schutboom, waar in eerste instantie ruimte is voor 55 woningen.