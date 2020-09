Boekel haalt met ‘truc’ miljoen binnen voor buitengebied

Boekel verwacht dat tot 2030 in totaal 140.000 vierkante meter stalruimte vanuit de intensieve veehouderij komt leeg te staan. ,,En dan hebben we rundveestallen, champignonkwekerijen en nertsenhouderijen nog niet eens meegeteld", zegt de Boekelse gebiedsregisseur John Timmers.

Fonds Vitaal Buitengebied

De gemeente bekijkt of vrijkomende locaties in het buitengebied ‘gevitaliseerd', dus levensvatbaar gemaakt, kunnen worden. Het miljoen dat Boekel nu van de ORR kan krijgen, wordt gebruikt om het Fonds Vitaal Buitengebied te voeden.

Stimuleringsbijdrage

Boekel heeft de afgelopen jaren veertien ruimte-voor-ruimtewoningen gerealiseerd. Pas bij meer dan dertig woningen kan de gemeente per woning een stimuleringsbijdrage van vijftigduizend euro per woning krijgen. ,,Maar voor de eerstvolgende zestien woningen krijgen we dus nog niks in het fonds Vitaal Buitengebied, zegt Timmers.

Bezwarenprocedures

Vandaar dat Boekel blij is met het voorstel van de ORR voor voorfinanciering van een miljoen. ,,Daar hoeven we niks voor te doen, alleen een bestemmingsplan vaststellen. De rest, eventuele bezwarenprocedures en andere risico's komen voor rekening van de ORR. Die gaat de woningen ook bouwen voor eigen rekening.”

Woningen in clusters

Het is niet noodzakelijk dat de woningen komen staan op de plaats van de gesloopte stallen, al is Boekel wel voorstander van versterking van de buurtschappen. ,,Uit speculatie-overwegingen willen we nog niet naar buiten brengen aan welke gebieden we denken", zegt Timmers. Hij is er voorstander van de woningen in clusters te bouwen.