Boekel hield vorig jaar bijna driekwart miljoen over

BOEKEL - Het huishoudboekje van de gemeente Boekel laat over 2019 zien dat de gemeente in totaal bijna driekwart miljoen euro heeft overgehouden. Dat geld wordt niet meteen uitgegeven maar toegevoegd aan de reservepot.

Quote We hebben alles gedaan wat we ons hadden voorgeno­men Pierre Bos, burgemeester ,,Als je zoveel geld overhoudt kun je je afvragen of we wel alles hebben gedaan wat we ons hadden voorgenomen", zegt burgemeester Pierre Bos die in Boekel over de portefeuille financiën gaat. ,,Het antwoord is dat dat wél het geval is.”

Het overschot van 738.000 euro in Boekel verklaart hij als volgt: ,,We hebben van het rijk 314.000 euro meer gekregen dan we hadden verwacht. Dat is dus niet onze verdienste. En van dat geld is 220.000 euro bedoeld voor wat officieel de ‘Transitievisie warmte’heet. In gewoon Nederlands: hoe krijgen we Boekel van het gas af. Die zetten we apart.”

Minder uitkeringsgerechtigden

Daarnaast houdt Boekel 230.000 euro over uit het ‘sociaal domein'. Dat komt vooral doordat het aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald en doordat er in 2019 minder vraag is geweest naar dure vormen van zorg.

Uit grondverkopen houdt Boekel over 2019 In totaal 92.000 euro meer aan leges over dan vooraf was ingeschat. De gemeente wil actief grond voor woningbouw en industrie blijven aan- en verkopen. In het verleden moest de gemeente door de economische crisis fors afboeken op gronden die voor woningbouw waren bestemd, zoals in De Run.

Minder risico bij crisis

Volgens Bos dreigt dat risico nu, met de voorspelde economische crisis, veel minder: ,,Wij bouwen voor de eigen inwoners. De behoefte aan woningen is groot. Het kan wel zijn dat het tempo iets omlaag gaat. En bedrijfsgronden hebben we helemaal niet meer.”