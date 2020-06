Boekel houdt geplaagde buurt De Elzen langer ‘op slot'.

Twee jaar geleden luidden de bewoners de noodklok over de onhoudbare situatie in hun buurt: ondraaglijke stank, vliegenplagen, zwaar verkeer. De gemeente greep in en kondigde eind vorig jaar een zogeheten aanhoudingsbesluit af. Daardoor werd voorkomen dat vrijkomende ruimte door vertrekkende bedrijven, door andere bedrijven kon worden ingenomen. Dat besluit geldt nog tot 28 juni.

In de buurt is momenteel nog niks veranderd en daar beleven we onrust van

Verplaatsing, sanering, sluiting of modernisering

De buurt heeft de gemeente te kennen gegeven dat ze wil dat de buurt ook na 28 juni ‘op slot’ blijft tot overeenkomsten met alle overlast veroorzakende bedrijven getekend zijn. Want de gemeente is met de diverse ondernemers in gesprek over verplaatsing, sanering of sluiting van hun bedrijf. In drie gevallen leidt dat op termijn tot sanering of sluiting. Alleen met de grootste van de vier, Machiel Coppens, wordt gesproken over modernisering om zo de stank fors terug te brengen.