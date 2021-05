Boekel houdt over jaar 2020 ruim een miljoen euro over: weer ruimte voor nieuwe ambities

Bos is de eerste om toe te geven dat het geen structurele zaken zijn die voor die plus zorgen. Het positieve resultaat is met name het gevolg van een hogere bijdrage vanuit het rijk, 71.000 euro meer dan verwacht en enkele zogeheten ‘open eind financieringen'. Ook de grondexploitatie levert met 151.000 euro bij aan het positieve saldo. ,,Wat we wilden uitvoeren hebben we kunnen doen. Met een heel milde vorm van lastenverzwaring hebben we het programma kunnen uitvoeren, ondanks corona”, zegt Bos.