Boekel huisvest statushouders in appartementen die leeg zijn voor Zuidwand

BOEKEL - De gemeente Boekel gaat op korte termijn een aantal statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, tijdelijk huisvesten in twee leegstaande appartementen boven winkels aan het Sint Agathaplein. De appartementen, die eigendom zijn van de gemeente, moeten in de toekomst plaatsmaken voor de Zuidwand, een project van winkels met 62 koopappartementen.

De gemeente krijgt vanuit het rijk per half jaar een taakstelling opgelegd om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Deze taakstelling wordt uitgevoerd samen met woningcorporatie Peelrand Wonen, Vluchtelingenwerk Boekel, Meierijstad en het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA).

Opgehoogd naar zestien

Moest de gemeente Boekel in voorgaande jaren nog zorgen voor acht plaatsen voor hen, inmiddels is dat aantal opgehoogd naar zestien voor 2021-2022. ,,Begin van het jaar hadden we een achterstand van zes plaatsen. Dus moesten we er in totaal 22 realiseren”, zei burgemeester Caroline van den Elsen onlangs. Medio november zijn daarvan al 20 personen gehuisvest.

PeelrandWonen

De taakstelling voor de eerste helft van 2022 bedraagt 7 personen. In totaal biedt de gemeente Boekel nu negen statushouders tijdelijk woonruimte aan. De bedoeling is dat PeelrandWonen reguliere huisvesting gaat regelen. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.

Vrijwilligers gevraagd

Door het versneld huisvesten van statushouders die nu noodgedwongen in asielzoekerscentra (azc's) verblijven, ontstaat daar meer ruimte voor de opvang van vluchtelingen, waarvoor die azc's uiteindelijk in het leven zijn geroepen. De nieuwkomers worden zoveel mogelijk begeleid door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Boekel. Dat kan nog steeds assistentie gebruiken in de vorm van gezinsbegeleiders of maatjes om de statushouders te helpen de weg te vinden in de Boekelse gemeenschap.